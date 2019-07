VOJNIK Ekološka tržnica s KZ Laško

Navkljub velikemu interesu za ekološko tržnico so v Vojniku naleteli na težave pri njeni organizaciji, saj se je izkazalo, da je v občini premalo ponudnikov. Zato so se priključili projektu Kmetijske zadruge Laško, poimenovanem Mesec ekoloških tržnic, ki bo vsako soboto v juliju.

»Laščani so začeli projekt, ki ga podpirata država in regionalni razvojni sklad, mi pa smo se priključili. Tržnico bomo pripravljali pred nakupovalnim središčem. Prva je bila že prejšnjo soboto in bila je res takšna, da jo je bilo veselje pogledati, predvsem pa je bila usmerjena v ekološko pridelavo, kar je natanko to, kar mi želimo«, je bil pred jutrišnjo drugu izvedbo zadovoljen vojniški župan Branko Petre, ki upa, da bodo s tem spodbudili tudi lokalne pridelovalce in proizvajalce bio hrane.

PŠ