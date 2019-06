VOJNIK Dva odstotka dražji vrtec

Vojnik je med zadnjimi, ki bo po lanskem dogovoru vlade s panožnimi sindikati o uskladitvi plač in drugih stroškov v javnem sektorju, reguliral cene vr tčevskih programov.

Te se bodo z julijem malenkost povišale – po izračunih naj bi ekonomsko ceno za prvo starostno obdobje povečali za šest odstotkov, za drugo starostno obdobje za pet in za kombinirane oddelke za dva odstotka.

Naposled so sprejeli enotno dvoodstotno podražitev za vse kategorije. Nazadnje so cene spremenili aprila lani. Ekonomske cene vojniškega vrtca so med najvišjimi v regiji in državi. Zaradi povečanih stroškov dela bo letos treba zagotoviti dobrih 89.000 evrov dodatnih sredstev.

