VOJNIK Daleč najvišji proračun

Občina Vojnik je za letos predvidela rekordni proračun. Ta naj bi dosegel kar 16,8 milijonov evrov, kar je daleč naj vsemi dosedanjimi, saj je od zadnjega višji za približno pet milijonov evrov.

Tri petine proračuna zajemajo naložbe, dolg občine pa trenutno znaša okoli dva milijon evrov, kar je tretjino kreditnega potenciala občine.

Župan Branko Petre pravi, da se pozna vpliv sredstev, ki jih je država namenila sanaciji po neurju. Vojnik je bil med najbolj prizadetimi, so pa vso nastalo škodo pravočasno popisali in prijavili. »Rezultat tega je, da imamo zdaj nekaj sredstev na razpolago, del povišanega proračuna pa gre tudi na račun dejstva, da lani vseh projektov nismo dokončali, z občinskim svetom pa imamo dogovor, da potrjene in nedokončane projekte prenesemo v naslednje proračunsko obdobje. Tega je za okoli 2,3 milijone evrov, največ za kanalizacijo v Ivenci in vodovod Lindek.« PŠ