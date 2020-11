VOJNIK CELJE Trem vojniškim dilerjem zaporne kazni

Celjsko okrožno sodišče je zgodaj popolne – po predhodnem sporazumu s tožilstvom – na zaporne kazni obsodilo brata Matica (na desni) in Žigo Šketa (na sredini) ter Aljaža Guzeja (na levi).

Zaradi trgovanja z drogami so jim izrekli štiri leta in mesec dni, dve leti ter tri leta in mesec dni zapora. Mlade Vojničane (stari so od 24 do 27 let) so po letu dni opazovanja kriminalisti aretirali sredi letošnjega maja pri celjskem veterinarskem centru.

Sodišče jim je naložilo vračilo 106 tisočakov protipravnega premoženja, ki so ga pridobili z nedovoljenim trgovanjem, približno četrtino tega zneska prvoobtoženemu Maticu Šketu. Za nameček je ostal brez BMW-ja, sodišče je tudi Aljažu Guzeju odvzelo očetovega golfa, prirejenega za transport mamil.

Trojica bo na pravnomočnost sodbe in poziv v zapor počakala v celjskem priporu, Žigi Šketu so odobrili prestajanje na odprtem oddelku zapora v Rogozi. Stroškov kazenskega postopka so jih oprostili.

