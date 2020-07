Vojnik: 25 let Družinskega tria Pogladič

Družinski trio Pogladič. Franc, Milan in Mojca so se na glasbeno pot podali pred 25. leti, verjamejo, da bodo po njej hodili še vrsto let.

Najprej bolj za hec

Začelo se je na domačem praznovanju junija 1995. Tam so prvič skupaj kot družina zaigrali na 50. rojstnem dnevu. Pravijo, da kar tako, za hec. Takrat niti slutili še niso, da bodo zasnovali družinski trio. Glasbeno pot sta že pred tem sestavom tlakovala oče Franc in sin Milan, ki sta kot duo nastopala od leta 1989 po porokah in najrazličnejših praznovanjih.

Oče Franc Pogladič, glasbeni samouk, je že pred tem igral kot ljudski godec, pa tudi v raznih glasbenih sestavih, ki jih je sam ustanovil. Odraščal je v Lembergu pri Dobrni. Glasbo se je učil preko radija ter vinilnih plošč, nekaj osnov mu je dala mama Marija, nekaj trikov pa mu je poka-zal tudi stric in birmanski boter, sicer priznan ljudski muzikant, Pavel Švab, stari ata Blaža Švaba iz priljubljene zasedbe Modrijani.

Letalski miting v Avstriji

Prvi nastop tria Pogladič je bil v avstrijskem Wolfsbergu leta 1995, kjer so igrali na tamkajšnjem letalskem mitingu. To je bila nekakšna odskočna deska, saj so se potem vrstili nastopi po tudi večjih prireditvah ter veselicah. Da bi jih domača javnost bolje spoznala, so se leta 1996 prijavili na festival Vurberk. Predstavili so se z dvema lastnima skladbama. Za skladbo Obletnica poroke, ki so jo posneli v studiu RTV Maribor, so bili razglašeni kot debitanti festivala Vurberk. Na festival Vurberk so se nato vrnili še dvakrat, po nekajkrat pa so sodelovali še na festivalih Števerjan in Graška Gora ter na Ptujskem festivalu leta 2003. Prav tako so nastopili na mnogih humanitarnih koncertih, največji med njimi je bil Klic dobrote v Celju leta 2007.

Nastopi po Evropi in svetu

Z nastopi na festivalih so se jim odprla vrata v svet radijskih in televizijskih medijev. Povsod so bili deležni dobrih odzivov. Kot pravijo, so na ta način krepili svojo prepoznavnost in tako prejemali vse več vabil na nastope po Sloveniji in nato še po Evropi. Igrali so v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem in Švedskem ter v Švici in Srbija. Prevozili je bilo ogromno kilometrov. Tudi Slovenci po svetu so hitro izvedeli za trio Pogladič, zato so sledile glasbene turneje v Združene države Amerike, kjer so gostovali kar štirikrat v državah Ilinois, New York, Connecticut, Rhoad Island. Pot jih iz Amerike vodila še v Avstralijo, kjer so imeli tri glasbene turneje, to so bile daljše turneje, saj je ena trajala kar dva meseca.

Glasbena pravljica

Pogladičevi pravijo, da so bili to prav posebni časi, saj so doživljali pravo glasbeno pravljico. Povsod so bili deležni srčne dobrodošlice, sprejeti so bili kot zaupanja vredna glasbena družina. Obiski v dvoranah so bili vedno polni, mnogi avstralski Slovenci so jih pričakali v narodni noši in z nageljni za dobrodošlico. Nastope so prežemala močna čustva. Na turnejah so imeli čas tudi za oglede turističnih znamenitosti. Vabili so jih v televizijske in radijske oddaje. Zelo radi so se odzvali tudi na povabila tamkajšnjih slovenskih družin.

Prepoved petja v slovenščini

Med nastopi doma, po Evropi ter drugod po svetu se je v vseh teh letih zgodilo veliko prigod. Ena izmed njih se je zgodil na nemškem Bavarskem, kjer so igrali na veselici. To je bilo v času, ko se v Avstriji zaradi takratne politike ni smelo peti v slovenščini. Seveda so vse melodije prepevali v nemškem jeziku, potem pa jih je organizator zaprosil, naj zapojejo še v slovenščini, saj so menili, da našem jeziku skladbe zvenijo lepše in bolj pristno. Tako so lahko začutili toplino našega slovenskega jezika, odzivnost publike je bila izjemno pozitivna, se spominjajo Pogladičevi. Pravijo, da našo glasbo in jezik na Bavarskem zelo spoštujejo. Tudi sredi Sydneya so igrali slovensko domačo glasbo in bili takoj obdani z azijskimi poslušalci in njihovimi kamerami.

