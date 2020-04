Vojko Gačnikar: “Odnos med glasbenim urednikom in glasbeniki je dvosmerna cesta«

Vojko Gačnikar. Kot glasbeni urednik na Radiu Rogla skrbi, da glasba širi veselje, prebuja dobre občutke in spodbuja k petju.

Vojko, po mnenju mnogih opravljaš enega najlepših poklicev.

Se strinjam. Res lahko rečem, da moj poklic lep in zanimiv. Z glasbo na radiu se ukvarjam od leta 1989. Začel sem na Radiu Šmarje pri Jelšah kot voditelj oddaje z najnovejšo glasbo, zatem sem službovanje nadaljeval kot glasbeni redaktor. Ko sem prišel na Radiu Rogla, pa sem postal glasbeni urednik. Včasih smo bili glasbeni uredniki carji in učitelji obenem. Takoj, ko si na radiu zaslišal kdo skrbi za glasbeni izbor, si vedel, kaj lahko pričakuješ in česa ne. Tako smo si glasbeni uredniki gradili prepoznavnost. Danes se bolj ali manj prilagajmo ciljni publiki, pri čemer pa si vendarle prizadevam čim bolj ohraniti tudi sebe.

Kako, kje si se učil glasbenega urednikovanja?

Glasbo imam preprosto rad. Že kot najstnike sem začel poslušati različne glasbene zvrsti. Spoznal sem, da imam občutek za zbor glasbe. Nekaj časa sem delal kot DJ in dojel, da je ljudem všeč glasba, ki jo vrtim. Užival sem v tem delu.

Zakaj smo peli ob radiu, čeprav smo bili v krizi koronavirusa?

Glasba in družba imata močan medsebojni vpliv. Pravilno izbrana glasba v izrednih razmerah predstavlja nekakšne »ventil,« skozi katerega se izrazijo določene stvari, ki se zdaj ne dajo izraziti v javnosti. Glasba spodbuja poslušalce, da pozabijo na vse tegobe. Omogoča jim, da se sprostijo. Ob znanih melodijah pa tudi zapojejo. Takšno glasbo vrtimo na našem Radiu Rogla.

Po kakšnem ključu izbiraš glasbo?

Nenehno je potrebno slediti novostim na glasbeni sceni. Poslušam vso glasbo. Tisto skladbo, pri kateri mi gre speven refren takoj v ušesa, uvrstim v program. Poleg tega mora izbrana glasba ustrezati vsem kriterijem, ki sem jih določil za naš radio. Kakšni so ti kriteriji? Naša glasba širi veselje, prebuja dobre občutke in spodbuja k petju. Verjamem, da se za vsakega nekaj najde, saj ljudem ustreza, da je nekaj znanega in jo pripelješ v nov čas.

Kako iščeš potrditve, da si izbral prav?

Okusi in mnenja o glasbi so različna. Poskušam ustreči čim širšemu krogu različnih okusov. Raziskave kažejo, da sem na pravi poti. Velikokrat pa prisluhnem tudi mnenjem poslušalcev.

Z nekaterimi glasbeniki ste, kot praviš, spletli tudi prijateljske vezi.

Z vsemi glasbeniki se dobro razumem. Z nekaterimi smo se bolj zbližali in postali celo prijatelji. Gre za vzajemen odnos. Glasbeniki potrebujejo nas, mi pa njih. To je dvosmerna cesta. Res pa je, da tu in tam ves posežejo menedžerji in hočejo to cesto spremeniti v enosmerno. To ni dobro niti za glasbenika niti za nas.

Koliko prostora Radio Rogla namenja slovenski glasbi in zakaj?

Že od vsega začetka slovenski glasbi namenjamo veliko prostora, ob sredah in nedelja tudi narodno-zabavni glasbi. Na kvote, ki so predpisane, se nikoli nisem oziral. Vedno smo predpisano kvoto presegali. Menim, da je tako tudi prav, saj je to naša glasba, ki ji moramo posvečati več pozornosti.

Še posebej sem ponosen na oddajo Pod Roglo se poje in igra. Ustvarila sva jo z našo urednico Valerijo Motaln. Po 22. letih je še vedno na programu ob sredah, ob 20. uri zvečer in s ponovi-tvijo ob nedeljah, po 16. uri. Še vedno jo skrbno pripravljamo in jo držimo na kakovostnem nivo-ju, skupaj z odličnima sodelavcema Blažem Švabom in Aljo Tihle, svoj kanček doda tudi tehnična ekipa.

