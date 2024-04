VODOVOD GRAČIČ – BEZINA Bodo z evropskim denarjem gradili novi vodovod?

Uporabniki vodovoda Gračič – Bezina. Manj kot mesec dni časa imajo, da se opredelijo do predloga morebitne novogradnje, ki jim ga je pred dnevi predstavil konjiški župan Darko Ratajc.

V preteklem tednu se je konjiški župan Darko Ratajc ponovno sestal s predstavniki Sveta Krajevne skupnosti Bezina (KS) in Javnim komunalnim podjetjem Slovenske Konjice (JKP) glede problematike zasebnega vodovoda Gračič – Bezina, so sporočili z Občine.

Spomnimo, da so na marčevskem zboru uporabnikov vodovoda prisotni zavrnili podpis pogodbe o izvajanju storitev s konjiškim JKP ter zahtevali sklic novega zbora uporabnikov. Župan je na sestanku uporabnikom zdaj predlagal rešitev, do katere pa se morajo čim prej opredeliti.

Problematiko tega vodovoda, kjer večkrat prihaja do onesnaženja vode, bi namreč lahko reševali z evropskim denarjem v sklopu razpisa Dogovor za razvoj regij 2021–2027. Pogoj, da bi Občina pristopila k prijavi na razpis in izdelavi dokumentacije za novogradnjo vodovodnega sistema Gračič – Bezina, je jasno stališče KS in uporabnikov, da se s tem strinjajo. Časa za to imajo manj kot mesec dni, saj se mora občina dotlej odločiti, katero naložbo prijaviti na razpis. Če se uporabniki s tem ne bi strinjali, župan predlaga, da ustanovijo vodovodno zadrugo ali odbor, ki bo upravljal z zasebnim vodovodom.

