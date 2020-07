Vodja konjiškega TIC-a Tjaša Kangler: “Konjice mi tečejo po žilah”

Mag. Tjaša Kangler, vodja Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice, pravi, da nas je korona kriza stresla za ramena in med nas prinesla podobe očarljive Slovenije.

Tjaša, če vam omenim besedo turizem, na kaj najprej pomislite?

Na ljudi. Turizem smo ljudje. Človek je tisti, ki lepo pokrajino naredi še lepšo, tisti, ki pripoveduje zgodbe preteklosti in sedanjosti na način, da se te dotaknejo in jih ne pozabiš, tisti, ki kot gost ali gostitelj pušča sledi na krajih, ki jih obišče ali na ljudeh, ki jih sprejme.

Zaradi novega koronavirusa je tudi slovenski turizem pred novimi izzivi, ki jih je povezal v skupni slogan »Zdaj je čas!« V kolikšni meri so novi izzivi lahko prednost za slovenski turizem?

Vsaka kriza je lahko priložnost za nekaj novega. Zaostrene in spremenjene razmere nas prisilijo, da pogledamo preko ustaljenih okvirjev, da se ozremo okoli sebe in stvarem pripišemo nove vrednosti. Vseslovenska promocijska kampanja ZDAJ JE ČAS! je naredila prav to. Stresla nas je za ramena in med nas prinesla podobe prekrasne Slovenije. Nenadoma smo se zavedli, da imamo doma pravzaprav vse in da tudi, če zaradi spremenjenih razmer ne moremo čez mejo, bomo vseeno lahko oblekli kopalke, šli v hribe, na kolo, obuli pohodne čevlje, dihali svež zrak in pili čisto vodo … In da bomo s tem, ko bomo to naredili, pravzaprav ubili več muh na en mah – imeli se bomo lepo, raziskali bomo še neodkrite kotičke lastne domovine, ne bo se treba daleč peljati, pomagali bomo domačemu gospodarstvu… Skratka, v vsakem slabem je nekaj dobrega. V tem primeru pravzaprav odličnega.

Kako pa se novim okoliščinam zaradi Covida-19 prilagajate v Turistično-informacijskem centru Slovenske Konjice (TIC)? Kaj se je spremenilo v ponudbi?

Na TIC-u v Slovenskih Konjicah in v Žički kartuziji smo zaradi priporočil zdravstvene stroke najprej iz prosto dostopnih stojal odstranili vse promocijske materiale, ki pa jih obiskovalci še vseeno lahko dobijo, vendar na povpraševanje. Prostore smo opremili s potrebnimi navodili za obisk, ob vstopu si je potrebno nadeti masko in razkužiti roke. V Žički kartuzijo smo še posebej označili smeri ogledov, redno razkužujemo police s prodajnimi artikli, prav tako audiovodnike in pametna očala. Obiskovalci morajo držati varnostno razdaljo. Z ekipo Turistične destinacije Rogla-Pohorje smo letos pripravili pakete doživetij »Moja Slovenija«, ki so namenjeni prav obiskovalcem, ki na naših koncih koristijo turistične bone in za manj denarja ponujajo več doživetij. V Slovenskih Konjicah se na primer še posebej lepo prodaja paket Užij Slovenske Konjice, ki za 10 evrov vključuje kozarec penine, Minattijevo kavo, kepico sladoleda in vstopnino v Žičko kartuzijo. Sicer pa je teh paketov zelo veliko in vsak lahko najde zase primernega.

Kakšno je zanimanje za Žičko kartuzijo? Kako kaže z gostinsko ponudbo v gostilni Gastuž?

Zanimanje je izjemno. Žička kartuzija je postala izjemno zaželena destinacija. Skoraj vsak, ki pride v našo destinacijo, obišče tudi to našo »tiho lepotico«. Trenutno so zelo »in« ogledi s pametnimi očali in seveda z audiovodniki. Ljudje si tovrstne znamenitosti raje ogledujejo sami in ti pripomočki jim to omogočajo. Zaradi velikega zanimanja smo kartuzijo zdaj odprli tudi ob ponedeljkih, tako da je odprta vsak dan med 10. in 18. uro. Gostilna Gastuž trenutno obratuje in sicer z njo upravlja naš javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Tam je mogoče dobiti celo paleto pijač, turško kavo, kartuzijanski ledeni čaj, hrane pa zaenkrat še ne. Gostilna Gastuž je še vedno v iskanju novega najemnika, ki bi tja prinesel še primerno kulinarično ponudbo. Upamo, da ga bo do prihodnje sezone že imela. Sama sem glede tega optimistična.

Kaj želi turist danes?

Turist išče predvsem nepozabno osebno izkušnjo ali tako imenovano petzvezdično doživetje, če se izrazim v trenutno aktualnem turističnem žargonu. Pri čemer pa gre poudariti, da se izraz »petzvezdičen« nikakor ne nanaša na visok cenovni razred ali izbrane hotelske verige. Niti slučajno. »Petzvezdičen« v tem kontekstu pomeni avtentičen, pristen, domač, topel. Takšen, ki se ti za vedno vtisne tja nekam na srčno stran.

Konjičanka ste. Kateri pa je vaš najljubši kotiček v domači Dravinjski dolini in zakaj?

Vedno rečem, da mi Konjice tečejo po žilah in da je zame privilegij, da lahko delam za svoj kraj. Izjemno imam rada sprehode po vinorodnih Škalcah in naši Konjiški gori. V mestu rada popijem kavo. Žička kartuzija me navdihuje in pomirja. Park pod Dvorcem Trebnik me večkrat zvabi v svojo senco. In tu je potem še Rogla in Center Noordung in Oplotniški vintgar … Ni konca. Zelo sem vesela, da sem bila rojena na tem koščku sveta.

