Vodenje konjiškega Javnega komunalnega podjetja je prevzel novi direktor Aleš Brglez

Vodenje Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice je prejšnji teden prevzel novi direktor Aleš Brglez. Gre za širši javnosti še nekoliko manj znanega domačina, ki je bil nazadnje direktor kakovosti za Hisense Europe, zdaj pa je izziv našel bliže domu. “Povod za kandidaturo je bila predvsem želja po spremembi. V prejšnji vlogi sem bil namreč kar 22 let, kar je zame čisto preveč, ne glede na dinamično in izzivalno delo. Nekaj ima z odločitvijo opraviti tudi sprememba lastništva in s tem drugačna poslovna kultura v Hisense Gorenju,” je med drugim povedal Brglez. Ker želi s svojim znanjem in izkušnjami koristiti občanom, verjamem, da se v tem ujamem z vsemi političnimi opcijami.

O tem, da bo Brglez s svojo ekipo iskali možnosti znižanja cene predelave in odvoza odpadkov in mulja iz čistilnih naprav, kar predstavlja velik del stroškov poslovanja, in še o marsičem, pa v daljšem pogovoru z novim direktorjem, ki je danes objavljen v lokalnem časopisu NOVICE.

