Vložen stročji fižol

5 kg stročjega fižola

1 l svetlega kisa

3 l vode

2 žlici soli

20 zrn črnega popra

3 lovorovi listi

6 strokov česna

1 manjši šopek kopra

Priprava:

V velikem loncu pristavimo vodo za kuhanje stročjega fižola. Česen olupimo. Steklene kozarce in pokrovčke temeljito operemo in odcedimo. Stročji fižol temeljito očistimo, operemo in odcedimo. Pečico segrejemo na 80° C, potem pa vanjo zložimo odcejene kozarce s pokrovčki. V krop stresemo očiščen stročji fižol. Kuhamo ga približno 10 minut, kuhan naj bo na zob. Medtem v loncu pristavimo in zavremo kis, vodo, sol, lovorove liste in olupljen česen. Kuhan fižol odstavimo, odcedimo in za minuto potopimo v ledeno mrzlo vodo. Iz vrele kisove mešanice odstranimo česen in lovorove liste. Stročji fižol odcedimo in pokončno nadenemo v kozarce. Med fižol v vsak kozarec dodamo po košček lovorovega lista, po vejico kopra ter po nekaj poprovih zrn. Stročji fižol prelijemo z vročo kisovo mešanico, kozarčke pa nepredušno zapremo. Ovijemo jih v odejo ali/in veliko brisačo in ohladimo.