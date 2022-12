Vlak v Slovenske Konjice pripeljal pred 130 leti

Ozkotirno železniško progo med Poljčanami in Konjicami so uradno predali prometu pred 130 leti, točno na današnji dan 20. decembra leta 1892. Slovesnost s slavnostno vožnjo, o kateri je pisal tudi znani časopis Slovenski gospodar, pa je bila že dan prej. In včeraj so v Domu kulture Slovenske Konjice pripravili kulturno prireditev in odprli razstavo, ki s slikovitim materialom ter pisnimi in materialnimi viri kaže na konjiško dediščino iz časov, ko je vlak pomenil edino javno prevozno sredstvo.

Arhivsko gradivo, zanimive železniške eksponate, ki jih še vedno hranijo zbiratelji, ter vrsto fotografij, ki spominjajo na čas, ko je skozi kraje na Konjiškem vihral vlak Konjičan, si bo v mali avli možno ogledati še do 29. januarja.

Več o včerajšnjem dogodku ter o vlaku in progi, ki so jo ukinili leta 1962, pa v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

1 od 6