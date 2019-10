Vlado Močnik, predsednik MNZ Celje: “Veseli me, da v klubih dajejo velik poudarek na delo z mladimi”

Medobčinska nogometna zveza Celje, ki združuje nogometne klube od Zgornje Savinjske do Posavja in seveda tudi iz naših krajev, v tem letu obeležujejo 80 let od nastanka. Nogomet je v naših krajih najbolj množičen šport, v katerega je vključenih zelo veliko mladih, tekmovalnih športnikov in rekreativcev, zato je nekako razumljivo, da smo se ob jubileju pogovarjali s predsednikom MNZ Celje Vladom Močnikom, ki je sicer doma v Rogatcu.

Predstavite najprej Medobčinsko nogometno zvezo Celje. Koliko klubov jo sestavlja, koliko je v tem klubih registriranih igralcev nogometa v vseh kategorijah, katera tekmovanja organizirate? »Medobčinska nogometna zveza Celje je bila ustanovljena leta 1939 in letos praznujemo 80 let delovanja. Trenutno je v zvezo včlanjenih 31 klubov (26 klubov velikega nogometa, 2 kluba malega nogometa, 2 kluba ženskega nogometa in 1 klub ženskega malega nogometa). V tekmovanjih MNZ Celje letos nastopa 147 ekip (11 ekip v članski kategoriji, 7 v mladinski in 7 v kadetski kategoriji, 18 v tekmovanju U15, 36 v tekmovanju U13, 36 v tekmovanju U11 in 32 v tekmovanju U9). Trenutno imamo 5.185 registriranih igralcev (od tega 4.536 igralcev velikega nogometa, 168 igralk velikega nogometa, 420 igralcev malega nogometa in 61 igralk malega nogometa). V letošnjem letu vodimo tudi tekmovanje 2. SML/SKL – Vzhod, kjer nastopa 10 klubov.«

Kateri so najpomembnejši dogodki za zvezo v preteklih desetletjih? »Vodenje MNZ Celje sem prevzel maja 2011. Takrat smo imeli obilo težav s sodelovanjem z Medobčinskim društvom nogometnih sodnikov Celje ter Društvom nogometnih trenerjev Celje na eni strani in klubi na drugi strani. S pravim pristopom smo uspeli doseči odličen odziv vseh strani in imamo danes zavidljivo sodelovanje vseh deležnikov. Decembra 2014 smo organizirali večjo prireditev ob počastitvi 75 let delovanja naše zveze, leta 2017 pa smo prenovili naše poslovne prostore in dali del prostorov v uporabo tudi Društvu nogometnih trenerjev Celje. Kar pa se tiče organizacije tekmovanj pod našim okriljem, sem izredno zadovoljen, da imamo po dolgih letih v sezoni 2019/2020 ponovno 11-člansko ligo ter da imamo vsa tekmovanja od selekcij U7 do U19.«

