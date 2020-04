Viva Sana: poslujejo po rednem delovnem času

Podjetje, katerega direktor je Karel Iršič, se ukvarja predvsem s prodajo medicinskih pripomočkov in ostalih sredstev za pomoč bolnim, invalidnim in ostarelim osebam. V njihovih specializiranih prodajalnah Viva Sana pod določenimi ukrepi delajo tudi v času, ko se borimo s koronavirusom. Kljub sklepu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da lahko skrajšajo delovni čas, poslujejo po rednem delovnem času. Za zaposlene in stranke so uvedli stroge zaščitne ukrepe, saj njihove stranke prihajajo predvsem iz ranljivih skupin. “V našem podjetju zaradi dobrih poslovnih odnosov z dobavitelji zagotavljamo vsaj minimalne količine mask, rokavic in razkužil po sprejemljivih cenah. Z dobavo medicinskih pripomočkov pa zaenkrat ni večjih težav,” je za lokalni časopis NOVICE povedal Iršič. Kolikšen izpad prihodkov pa pričakujejo, kljub temu, da poslujejo, pa preverite jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)