Vitanje: z delom začel novi občinski svet na čelu z novim županom

Sinoči so se na prvi, konstitutivni seji zbrali novoizvoljeni občinski svetniki in nov župan. Uvodoma je predsednica volilne komisije v Vitanju, Irena Nečemer, podala poročilo o izidu rednih volitev v občinski svet in o volitvah župana. Povedala je, da se je komisija v času volitev sestala na enajstih sejah. Delo je potekalo nemoteno, hkrati pa je vesela, da se je v delo volilnih odborov vključilo veliko mladih.

Sledil je postopek potrditve mandatov svetnikom in ugotovitev izvolitve Slavka Vetriha za župana. Seje se je udeležil tudi nekdanji župan Mirko Polutnik, ki se mu je v imenu svetnikov zahvalil najstarejši med novoizvoljenimi občinskimi svetniki, Anton Kuzman, ki je tudi vodil prvo sejo, nato pa je zbrane nagovoril nov župan Slavko Vetrih. Po štiriletnem premoru se Vetrih vrača na čelo občine in se veseli dela z novoizvoljenim občinskim svetom.

Več in podrobneje v lokalnem časopisu NOVICE.