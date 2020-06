Vitanjsko: V Breznu prenovili cesto

Prebivalci Brezna v občini Vitanje so naposled le dočakali prenovljeno cesto Trebuhinja – Lošperg. Slovesno odprtje je sovpadalo z vitanjskim občinskim praznikom.

Na priložnostni slovesnosti so se domačini zbrali pri domačiji Noner. Najprej je Karin Založnik, ki je povezovala program, vse lepo pozdravila. Zbranim so nekaj besed namenili tudi predsednik vaške skupnosti Brezen Ivan Založnik, vitanjski svetnik Milan Ovčar in župan Slavko Vetrih. Župan je med drugim dejal, da je želja po asfaltirani cesti med prebivalci Brezna prisotna že 18 leti. Zahvalil se je vsem, ki so pomagali pri tem projektu. Zatem je župnik Urban Lesjak blagoslovil moderniziran cestni odsek. Dogodek so popestrili še Ansambel bratov Slatinek in Ljudski pevci. Ko so prerezali trak, sta se govorcem pridružila še najmlajši in najstarejši član vaške skupnosti. Prenovljene ceste so najbolj zaželene naložbe v vitanjski občini, zato bodo po napovedih župana Vetrih sledili tovrstnim potrebam v okviru proračunskih zmožnosti tudi v prihodnje.