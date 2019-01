Vitanjski župan imenoval še pooblaščenca župana. To je postal Andraž Pogorevc

Vitanjski župan je na minuli seji občinskega sveta, ki je potekala v petek, imenoval še pooblaščenca župana. To je postal neodvisni svetnik Andraž Pogorevc. Ob tem je župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih povedal: “V naši sredini imamo mlade ljudi, ki so voljni delat v širšo korist. Smatrali smo, da je prav, da imajo ustrezen stik z določenimi sredinami, kjer imajo že zdaj določen vpliv. V sled tega sem se odločil za pomoč in odločil sem se, da imenujem podžupana s pooblastili Andraža Pogorevca, ki bo pokrival protokolarna, pa tudi drugače tista področja, ki so mu mogoče bližje, kot nam ostalim. Mislim, da bo to obrodilo pozitiven odziv.” Pooblaščenec župana – Andraž Pogorevc, ki je sicer član večih društev in organizacij v občini, se je na seji zahvalil za zaupanje in povedal, da bo naloge in pristojnosti opravljal po svojih najboljših.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.