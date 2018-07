Vitanjski upokojenci imajo nov prostor za druženje

Vitanjski upokojenci so minulo soboto slovesno odprli balinišče in kegljišče na vrvici. Novo pridobitev so postavili ob Olcerki, ob igrišču v Vitanju. Ob tem so pripravili kulturni progam in se zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uresničitvi dolgoletne želje. Ubrano so zapeli Holcerji (pevci DU Vitanje) in vsi skupaj prisluhnili predsedniku društva Jožetu Jeseničniku. Pridobitev je vitanjski duhovni pomočnik in vojaški vikar Matej Jakopič tudi blagoslovili, nato pa je sledilo druženje ob zvokih Ljudskih godcev s Pake.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več v prihodnji številki NOVIC.