Vitanjski svetniki na delovnem ogledu občine

Vitanjski svetniki v novem sestavu, ki so svoja mesta zasedli v začetku decembra, so pospešeno začeli z delom. Vsi svetniki in svetnica, na čelu z županom, so se predzadnjo januarsko soboto odpravili na teren in se konkretno seznanili s predvidenimi aktivnostmi in idejnimi rešitvami.

“Ko smo v razpravi o predlogu proračuna razpravljali o investicijah, sem zaznal željo, da bi bilo koristno, če bi se lahko svetniki z lokacijami planiranih projektov seznanili na terenu samem,” je o razlogih za organiziran ogled povedal župan Slavko Vetrih. Najprej so se ustavili pri dotrajanem mostu na Fužinah. Tam so prisluhnili domačinom, ki so povedali, kakšne so trenutne težave, in hkrati opozorili na tiste, ki bodo nastale ob sami gradnji, ko bo področje praktično odrezano od sveta. Obvoz ni mogoč, zato bodo morali poskrbeti za začasno premostitev in poskrbeti, da bodo dela hitro izvedena. Seznanili so se še z nekaterimi zgodovinskimi dejstvi s tega območja.

Pot so nadaljevali po cesti do Višnjarjevih, kjer so si ogledali črpališče, iz katerega se napaja področje Zgornjega Brezna, voda pa se zajema ravno na Višnjarjevem. Hkrati so si ogledali tudi cesto, po kateri bo začel kmalu voziti šolski kombi. Zbrani so se nato odpravili na Dobrno do vrtine, kjer črpajo vodo iz globine 216 metrov. S tem črpališčem bodo namreč poskušali rešiti problem z dostopnostjo do vode v Zgornjem Breznu. Letos bodo nadaljevali z urejanjem projektne dokumentacije in posledično s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Vode pa naj bi bilo za načrtovane potrebe dovolj.

Več in podrobneje v lokalnem časopisu NOVICE, ki je izšel včeraj.