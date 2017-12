Vitanjski KSEVT odslej Center Noordung

Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so sporočili, da je vlada prejšnji teden sprejela, da se javni zavod Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) preimenuje v javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, ali na kratko Center Noordung.

Razlogi za preimenovanje so sicer tudi posledica razhoda z idejnimi avtorji KSEVT-a, ki so dosedanje ime registrirali na uradu za intelektualno lastnino. Kot je še povedala v. d. direktorice Nena Dokuzov, so se za preimenovanje odločili, ker so želeli pomen slovenskega znanstvenika še bolj poudariti ter ga umestiti na pravo mesto tudi v slovenski tehniški in kulturni dediščini.

Novo poimenovanje javnega zavoda je sovpadlo s slovesno akademijo 125. obletnici rojstva slovenskega raketnega inženirja ter pionirja astronavtike in kozmonavtike Hermana Potočnika Noordunga. Pripravili so kulturni program, dogodka pa so se med drugim udeležili Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, generalni direktor direktorata za ustvarjalnost pri ministrstvu za kulturo Igor Teršar, regionalni predstavnik Evropske vesoljske agencije, ki ima sedež v avstrijskem Grazu Martin Mossler in predstavniki podjetij, ki so uspešni tako na evropski kot tudi na svetovni ravni.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju in odprtju virtualne spominske sobe Hermana Potočnika Noordunga, ki jo je uredil režiser Marko Cafnik, si preberite v jutrišnji novi številki NOVIC.