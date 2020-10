Vitanjski Center Noordung: O izstrelitvi prvih slovenskih satelitov v vesolje

Vitanjski Center Noordung gosti prireditev, ki je posvečena izstrelitvi prvih slovenskih satelitov v vesolje. Kot poudarja direktor Centra Noordung dr. Dominik Kobold, gre za zgodovinski dosežek na področju slovenske tehnologije, ki utrjuje položaj naše države med razvijalci vesoljskih tehnologij.

Mikrosatelit Nemo HD in nanosatelit Trisat z inovativno tehnologijo potrjujeta odličnost slovenske visokotehnološke panoge, njuna izstrelitev pa bo pomembno prispevala k nadaljnjem razvoju vesoljskih tehnologij v Sloveniji. Zato bodo na okrogli mizi zbrani vsi vidnejši strokovnjaki s tega področja pri nas. Govorili bodo o izzivih in priložnostih v svoji stroki.

Udeležence okrogle mize bosta med drugim pozdravila gospodarski minister Zdravko Počivalšek in vitanjski župan Slavko Vetrih.