Vitanjski Center Noordung gostil strokovnjake s področja vesoljskih tehnologij

Center Noordnug v Vitanju je gostil okroglo mizo, ki je bila posvečena izstrelitvi prvih slovenskih satelitov v vesolje.

Izstrelitev prvih slovenskih satelitov v vesolje je zgodovinski dosežek na področju slovenske tehnologije, saj utrjuje položaj naše države med razvijalci vesoljskih tehnologij. Mikrosatelit Nemo HD in nanosatelit Trisat z inovativno tehnologijo potrjujeta odličnost slovenske visokotehnološke panoge, njuna izstrelitev pa bo pomembno prispevala k nadaljnjem razvoju vesoljskih tehnologij v Sloveniji.

Zbrane sta uvodoma pozdravila vitanjski župan Slavko Vetrih in direktor Centra Noordung dr. Dominik Kobold, preko videa pa Josef Aschbacher, direktor programov za opazovanje zemlje (Director of Technology, Engineering and Quality), ESA. Zbrani so prav tako prisluhnili video nagovoru Franca Ongara, direktorja za tehnologijo, inženiring in kvaliteto (Director of Technology, Engineering and Quality), ESA, nosilca projekta TRISAT, doc. dr. Iztoka Krambergerja in prof. dr. Tomaža Rodiča ter gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Smo v vesolju, kam naprej?

»Smo v vesolju, kam naprej?« je bil naslov okrogle mize, na kateri so sodelovali predstavniki številnih institucij in podjetij, ki so pri nas kakorkoli vpeti v vesoljsko tehnologijo: Tanja Permozer, vodja delegacije Republike Slovenij pri Evropski vesoljski agenciji; prof. dr. Tomaž Rodič, direktor Vesolje-si; dr. Tomaž Rotovnik, direktor podjetja SkyLabs; Miha Kadunc, tehnični direktor podjetja Sinergise; Andrej Orožen, lastnik in soustanovitelj podjetja Dewesoft; Dušan Olaj, direktor podjetja Duol, Andreja Smole, vodja za vesoljski segment pri podjetju Cosylab in prof. dr. Sašo Džeroski, vodja odseka Tehnologije znanja na Inštitutu Jožef Štefan. Okroglo mizo je moderiral dr. Aleš Ugovšek iz Gospodarske zbornice Slovenije.

