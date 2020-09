Vitanjska splošna ambulanta zaradi okužbe s korono zaprta

Zasebna ambulanta splošne medicine v Vitanju je morala zapreti vrata zaradi odkritega virusa Covid-19 pri zdravstveni delavki in delavcu.

Ordinacijo v Vitanju vodi specialist splošne medicine Bojan Ribič, ki zagotavlja, da bolniki ne bodo prikrajšani za oskrbo. Nadomeščal ga bo zdravnik Urban Čuješ. Tisti, ki potrebujejo pregled, se lahko najavijo po telefonu v njegovi ordinaciji v Slovenskih Konjicah. Za vse zadeve, ki niso nujne, pa se občanke in občani Vitanja lahko obrnejo na ambulanto v Vitanju po telefonu ali po elektronski pošti.

Tiste občane Vitanja, ki so bili v vitanjski ordinaciji med 9. in 11. septembrom pa pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno povišano telesno temperaturo ali druge znake obolevnosti za Covidom 19. Če bodo zboleli, naj o tem obvestijo zdravstveno službo in se izogibajo stikov z drugimi. Kdaj bo ordinacija v Vitanju znova odprla vrata, še ni znano.