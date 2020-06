Vitanjska občina je praznovala: Ponosni na preteklost, zazrti v uspešno prihodnost

Občina Vitanje je 25. junij za svoj praznik izbrala zato, ker so bile 25. junija leta 1306 Vitanju podeljene trške pravice. Na osrednji slovesnost sta zbrane nagovorila župan Slavko Vetrih in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

Pogumno naprej

»Ko se ozrem na prehojeno več kot 25-letno pot naše občine, z zadovoljstvom ugotavljam, da je razvoj lokalne skupnosti viden na vsakem koraku. To je dokaz, da je bila odločitev za samostojno občino pravilna in nujna,« je med drugim dejal župan Slavko Vetrih, ob tem pa poudaril, da strpnost, sloga ter predano in zavzeto delo Vitanjčanov pomenijo izjemno moč, s katero bodo lahko kos tudi najbolj zahtevnim razvojnim izzivom tudi v prihodnje.

Da je očaran nad naravnimi lepotami vitanjske občine prijaznostjo domačninov pa je v slav-nostnem nagovoru poudaril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. »Številčno ste res mala občina, a ste velika glede na svoje danosti. Ne le v slovenskem, tudi v mednarodnem merilu izstopate po svojem edinstvenem Centru Noordung. Imate priložnost, da svet pride v Vitanje,« je dejal, ob tem pa okrcal državo in njene institucije, ki še vedno ostajajo preveč odmaknjene od državljanov, predvsem od tistih, ki živijo in delajo na podeželju.

Občinska priznanja in Zlate petice

V ospredju slovesnosti so bili dobitniki občinskih priznanj. Občina se jim je za dolgoletno predano in srčno delo zahvalila s priznanji. Srebrnega grba se je razveselila Agica Kotnik, ki si prizadeva, da stari ljudski običaji ne tonejo v pozabo. Tako z negovanjem ljudskega petja kot tudi z zbiranjem starih eksponatov. Marija Jeseničnik je prejela bronasti grb, saj se kot upokojena medicinska sestra še naprej posveča bolnim in socialno šibkim, nemočnim in osamljenim. Kot prostovoljka deluje v krajevni Organizaciji Rdečega Križa ter v Društvu upokojencev Vita-nje. Dobitnik priznanja Občine Stanislav Gorjup je gonilna sila v vaški skupnosti Stenica, sicer pa je bilo njegovo življenjsko delo postavitev kapelice pri Marijini roki na Stenici. Julija bo pod njegovim vodstvom potekala sveta maša ob 20-letnici postavitve tega obeležja.

Županove Zlate petice pa so zato, ker so bili vsa leta osnovnošolskega izobraževanja odlični, prejeli Nika Kovše, ki bo šolanje nadaljevala na Gimnaziji Slovenske Konjice, Katarina Ošlak, ki se je vpisala na Gimnazijo Celje Center in Blaž Kričaj, ki se bo v prihodnje izobraževal v programu strojni tehnik na Srednji strokovni in poklicni šoli Zreče.



Odkrili spomenik

V središču Vitanja, pri blokih na Gmajni 2, si lahko poslej ogledate kip, v katerem se prepletata preteklost, ki jo pooseblja ljudski pevec Matija Štimulak, ter prihodnost, ki jo v luči razvoja vesoljske znanosti ponazarja bivalno kolo Hermana Potočnika Noordunga.

Kip, ki ga je oblikoval kipar Franci Černelč iz Bistrice ob Sotli, je iz belega pohorskega marmorja, ki so ga izkopali pri domačiji Kotnikovih na Hudinji.