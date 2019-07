Vitanjska Komunala posodablja vozni park

Komunala Vitanje bo jeseni kupila poltovorno vozilo, saj je sedanje dotrajano. Stalo bo od 22 do 25 tisoč evrov. Pomagala bo občina, ki bo v ta namen najela kredit v višini 12 tisoč evrov in ga odplačala v dveh letih, razliko bo podjetje zagotovilo samo. Po besedah direktorja Petra Mauca v Komunali Vitanje postopoma posodabljajo vozni park. »Novo poltovorno vozilo bomo uporabljali predvsem za prevoz zaposlenih, orodja in gradbenega materiala, v zimskem času pa za interventne preglede oziroma preventivne posipe,« pojasnjuje direktor Mauc.

Predlani so kupili traktor s priključnimi stroji, imajo tudi mini bager, valjarje, osebno vozilo za prevoz delavcev ter raznovrstno orodje. V prihodnosti nameravajo nabaviti še dodatne priključke za traktor in dodatni bager, skupaj z občino Vitanje pa obnoviti delovne prostore.