Vitanje: Župnijska cerkev s prenovljenim dvoriščem

Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla v Vitanju se ponaša s prenovljenim dvoriščem. Pred cerkvijo so uredili stopnišče in dostopno klančino za invalide. Kot je povedal župnik Urban Lesjak, so obnovitvena dela potekala v sodelovanju s celjsko enoto Zavoda za spomeniško varstvo. »Dogovorili smo se, da bomo poskušali dvorišče urediti v smislu vaškega trga, ki je primeren za naš kraj. Zato smo stopnišče ter pristopno klančino nekoliko posodobili in obdali s kamnom, ki spominja na naše kraje. Kamen je namreč vzet iz nedrja naše zemlje,« je še dejal župnik.

Preostali del dvorišča so delno obdelali s tlakovano podlago, saj je po mnenju stroke ta primernejša za vitanjsko okolje in vaški trg, dodali pa so mu del asfaltne ceste, ki poteka od glavne ceste do dvorišča za župniščem. Tako so zagotovili lep, urejen in varen dostop vsem tistim, ki svoje otroke vozijo v šolo in vrtec ter na tem območju parkirajo ali obračajo svoje avtomobile. »Za najnovejšo pridobitev se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri tej prenovi. In teh ni malo. Zahvala Občini Vitanje, ki je prispevala denar za preplastitev asfaltne ceste, še bolj pa zahvala vsem tistim zavednim župljanom, ki so kljub težkim razmeram in neugodnemu času našli pot do našega župnišča ali tekočega računa in s svojim dobrohotnim darom prispevali, da je dvorišče zasijalo v novi, prenovljeni luči,« je s hvaležnostjo poudaril župnik Urban Lesjak.

