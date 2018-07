Vitanje: Zbrali so se pri Marijini roki

Drugo julijsko nedeljo je, že 18. leto zapored, potekala maša pri Marijini kapelici na Stenici. Legenda pravi, da se je nekoč majhni deklici na Stenici prikazala Marija Devica. V spomin na to posebno srečanje je ‘Sveta Gospa’ v skali pustila odtis svoje dlani in stopala. Na tem mestu domačini niso mogli postaviti cerkve, so pa zato v drugi polovici 19. stoletja postavili cerkev na Hriberci. Na tem mestu so postavili kapelico, kjer se vsako leto zberejo verniki. Tako je bilo tudi minulo nedeljo.

Foto: P. B. M.