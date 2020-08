VITANJE Zasegli 1400 sadik in 500 vršičkov konoplje

Konjiški policisti so v hišni preiskavi pri 44-letnemu Vitanjčanu včeraj zasegli 1400 sadik in okoli 500 vršičkov konoplje.

V preiskavi so sodelovali pripadniki posebne policijske enote z vodniki službenih psov, sadike pa so našli v bližini njegovega bivališča.

Zoper osumljenega so odredili pridržanje, danes pa se je s kazensko ovadbo znašel pred preiskovalnim sodnikom. Ko so pobrskali po kartotekah, so ugotovili, da je bil zavoljo tovrstnih in podobnih kaznivih dejanj v preteklosti že obravnavan.

PŠ