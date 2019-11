Vitanje: Zaradi dotrajanih cest želijo odškodnino

Na zadnji seji občinskega sveta v Vitanju so izpostavili tudi problematiko obremenjevanja cest zaradi spravila lesa iz gozdov.

Tako so medse povabili predstavnika družbe Slovenski državni gozdovi. Zatrdila sta, da po končani sečnji ceste vedno povrnejo v prvotno stanje, občani pa bi za preplastitev cest raje želeli odškodnino. Ponudili so 20 tisoč evrov letno, a se s tem zneskom občani niso strinjali, želijo več, a so se pripravljeni pogajati.

Odgovor prihodnje leto

Čeprav sta predstavnika Slovenskih državnih gozdov prisotnim dala vedeti, da veliko več ne bo mogoče iztržiti, bodo do konca februarja pripravili uraden odgovor. Da bi se izognili uničenju cest, pa so pripravljeni tudi upoštevati predlog, da na manjših in ožjih občinskih cestah ne uporabljajo polpriklopnikov, ki zaradi osne obremenitve najbolj uničujejo ceste. (N. K.)