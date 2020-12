Vitanje: Višja enkratna denarna pomoč za novorojenčke

Starši novorojenčkov v vitanjski občini bodo z novim letom od Občine prejeli višjo enkratno denarno pomoč. Tako so na zadnji seji soglasno odločili vitanjski svetniki.

Enkratna denarna pomoč bo po novem znašala 200 evrov, kar je za 70 evrov več kot doslej. Starši novorojencev zdaj prejemalo 130 evrov. Ta znesek v vitanjski občini namreč že 16 let niso spreminjali. Za spremembo so se odločili tudi zato, ker v sosednjih občinah, kot so Slovenske Konjice, Zreče in Oplotnica že nekaj časa dodeljujejo pomoč v višini 200 evrov. Glede na to, da se v Vitanju vsako leto v povprečju rodi za en razred otrok, bo omenjeno povišanje občinski proračun obremenilo za dodatnih 1.200 evrov letno.