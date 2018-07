Vitanje: Urejanje cestnih odsekov v polnem teku

V poletnem času v Vitanju urejajo več cestnih odsekov. Z večino del bodo končali do konca meseca, nekaj do septembra.

Rekonstrukcija ceste Hočna–vrtec dobiva končno podobo. Denar za naložbo, ki bo stala več kot 180 tisoč evrov, bodo zagotovili iz lanskega in letošnjega občinskega proračuna. Uredili so pločnik, peš brvi čez Hočno, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo. Poskrbeli so za rekonstrukcijo ceste in fekalne kanalizacije ceste.

Delavci VOC Celje so nekaj dodatnih del imeli pri ureditvi elektrike in kanalizacije. V začetku julija so cesto preplastili z zadnjim, finim slojem asfalta. Urediti morajo še prometno signalizacijo, pri vrtcu Vitanje postaviti ograjo in opraviti manjša gradbena dela ob cestišču.

Socka, Stranice

Dela še vedno potekajo tudi na regionalni cesti Socka–Vitanje, kjer gre za državni projekt. Rekonstrukcija 1,2 kilometra dolgega odseka, ki je zdaj popolnoma zaprt, naj bi bila končana septembra. Hitreje bo šlo na drugem državnem projektu, na relaciji Stranice–Vitanje, kjer naj bi zadnji sloj preplastitve uredili do konca tega meseca, če seveda ne bo posebnih zahtev s strani nadzornih.