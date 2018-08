V Vitanju so včeraj sprejeli novega duhovnika Urbana Lesjaka. S prvim avgustom so namreč Vitanjčani dobili novega, stalnega duhovnika, ki odslej biva v župnišču. Ob uradnem sprejemu ga je nagovoril vitanjski župan Mirko Polutnik in v imenu Župnijskega pastoralnega sveta Nives A. Kričaj. Ključarji so mu predali ključe podružničnih cerkva.

