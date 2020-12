Vitanje: TIC se ponaša z novo opremo

Prostori Turistično-informacijskega center (TIC) Vitanje se ponašajo z novo opremo. Kot je znano, so se pri vzpostavitvi TIC-a Vitanje povezali Turistično društvo Vitanje, Občina Vitanje, Center Noordug in Destinacija Rogla-Pohorje.

Približno 50 tisoč evrov za nabavo opreme so partnerice projekta zagotovile na razpisu države. »Te pridobitve smo veseli, saj predstavlja enega prvih korakov na poti bolj učinkovite in prodorne turistične promocije občine Vitanje,« je prepričan župan Slavko Vetrih. Pripravili so tudi promocijsko gradivo. Na novo opremljene prostore so si po zadnji seji občinskega sveta ogledali vitanjski občinski svetniki. (Nekaj foto utrinkov v spodnji galeriji).

1 od 5