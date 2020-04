Vitanje: Svetniki tokrat odločali po elektronski pošti

Vitanjski svetniki so tokratno sejo zaradi epidemije koronavirusa opravili po elektronski pošti. Po navedbah vitanjskega župana Slavka Vetriha pri izvedbi dopisne seje ni bilo zapletov, saj so vsi svetniki v predvidenem roku oddali svoje glasovnice. Odločitve so bile sprejete soglasno, le predlog nove ekonomske cene pomoči na domu so prestavili na naslednjo sejo.

Zaključni račun brez posebnosti

Tako so svetniki potrdili zaključni račun občine za minulo leto. Pred tem so se seznanili s poročilom občinskega nadzornega odbora, ki je zaključni račun temeljito pregledal. Člani nadzornega odbora so vzeli pod drobnogled razpolaganje s premoženjem občine, namembnost in smotrnosti porabe proračunskega denarja. Pregledali so tudi finančno poslovanje uporabnikov. Po navedbah predsednice nadzornega odbora Marjane Rančnik, je bil zaključni račun za leto 2019 sestavljen v skladu s predpisano zakonodajo. Pri pregledu niso naleteli na nepravilnosti, nezakonitosti oziroma pomanjkljivosti. Ugotovili so tudi, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in delujejo učinkovito. Kot je še navedeno v zaključnem poročilu, prav tako nimajo pripomb na delovanje občinske uprave glede smotrne in racionalne porabe proračunskega denarja.

Sicer pa so svetniki sprejeli tudi Program športa v občini za letošnje leto. Za njegovo uresničitev je v letošnjem proračunu predvidenih nekaj več kot 12 tisoč evrov. Gre za izvedbo športnih aktivnosti za otroke in mladostnike, športna tekmovanja, redno vzdrževanje športnih objektov in površin ter športne prireditve in promocijo športa.

O novi ceni naslednjič

Na dnevnem redu dopisne seje je bil tudi predlog nove ekonomske cene storitve pomoči na domu, ki jo Lambrechtov doma izvaja v konjiški, zreški in vitanjski občini. Zadnja podražitev je bila v začetku lanskega maja, vendar obstoječa cena po trditvah predlagateljev ne zadošča več za kritje stroškov. »To točko smo na predloga svetnikov prestavili na prvi redni sklic seje. Svetniki so menili, da čas epidemije ni pravšnji za sprejemanje tovrstnih odločitev,« je povedal župan Slavko Vetrih.