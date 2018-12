Vitanje: S 1. februarjem naj bi bil organiziran prevoz otrok tudi na relaciji Fužine-Močenik

V Vitanju naj bi s prvim februarjem bil urejen prevoz šoloobveznih otrok tudi na relaciji Fužine-Močenik. Ker gre za gozdno cesto vsak prevoz po njej poteka na lastno odgovornost. Doslej so se v tovrstnih primerih posluževali povračila stroškov. Ker je omenjena tema bila v predvolilnem času zelo pereča, so se jo kot eno prvih nalog lotili novoizvoljeni vitanjski svetniki. Ob tem je na minuli seji župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih povedal, da trenutno še potekajo pridobivanja nekaterih dovoljenj, saj bo na omenjenem cestnem odseku, v času prevoza otrok, spremenjen prometni režim. So se pa že dogovorili z vodstvom šole in šolskim prevoznikom, da do 1. februarja 2019 uskladijo vozni red in da bo tudi na tej relaciji potekal prevoz šoloobveznih otrok. Svetniki so bili tudi enotni, da na neposuto cesto kombi ne bo vozil in da bodo v takšnih primerih za prevoz otrok poskrbeli sami.

