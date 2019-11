Vitanje: ravne strehe in dražja položnica Komunale

Na zadnji seji občinskega sveta v Vitanju so govorili tudi o gradnji v stanovanjski soseski ‘Pod Kompošem’ in malenkost podražili položnico Komunale.

Za približno evro bo dražja položnica vitanjske komunale v povprečni 4-članski družini. Svetniki so na zadnji seji namreč potrdili predlog postopnega zmanjševanja subvencioniranja cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo.

Podatki o nepremičninah

Da bi se izognili podražitvam nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa so za 10 odstotkov znižali točko za izračun tega nadomestila. Kot zahteva zakonodaja, morajo namreč tudi v občini Vitanje za izračun upoštevati podatke iz javne zbirke podatkov o nepremičninah. Sicer ugotavljajo, da bodo tisti z urejenimi podatki po novem plačevali celo manj, tisti, ki pa so morda podatke doslej prikrivali, pa dosti več.

Hiše z ravnimi strehami

Na zadnji seji so svetniki ugodili predlogu občana Marka Hribernika, da na svojih zemljiščih ‘Pod Kompošem’ izgradi oporni zid, stanovanjsko-poslovni objekt in stanovanjski objekt z ravnima strehama ter bazen.

Kupil je namreč dve od šestih razpoložljivih zemljišč, svetniki pa so zaradi moderne zasnove objektov ustrezno spremenili občinski podrobni prostorski načrt za celotno stanovanjsko sosesko ‘Pod Kompošem’.

Hribernik je poudaril, da bo tam za svoje podjetje uredil le pisarne in da kakšne bolj hrupne dejavnosti ne bodo opravljali. (N. K.)