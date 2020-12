Vitanje: Proračun 2021 sprejet soglasno

V občini Vitanje bodo naslednje leto gospodarili z okoli 2,8 milijona evrov proračunskega denarja, 38 odstotkov proračuna je namenjenega za naložbe.

Če je bila razprava na seji občinskega sveta v Vitanju ob obravnavi proračuna za leto 2021 v prvem branju konec novembra pestra in polemična, pa so na tokratni seji vitanjski svetniki in svetnica proračun v drugem branju hitro sprejeli. V vmesnem času so uskladili še nekaj dopolnitev.

Soglasna podpora

Župan Slavka Vetrih je zadovoljen, da je bil proračun deležen soglasne podpore in da so v njem zagotovili pomemben delež naložbenega denarja. »Proračun nam omogoča, da bomo v prihajajočem letu lahko postorili marsikaj v dobrobit lokalne skupnosti oziroma Vitanjčank in Vitanjčanov. Proračun prav tako zadostuje zahtevam, ki bodo sledile že v prvih mesecih naslednjega leta. V mislih imam črpanje sredstev iz 23. člena zakona o financiranju občin in pripravo projektov, s katerimi se bomo potegovali za njihovo finančno podporo. Zdaj bomo zavihali rokave in si prizadevali, da vse predvidene razvojne naložbe uresničimo,« je še poudaril župan in dodal, da je bila priprava proračuna v teh negotovih časih toliko večji izziv.

Cesta pod Hriberco

Tako kot v ostalih lokalnih skupnostih, je tudi v vitanjski občini potreb in želja več, kot je na voljo denarja. Zato je proračun vedno zgolj odraz kompromisa. Med predvidenimi naložbami v letu 2021 na Vitanjskem prevladujejo posodobitve cest. V dokončno proračunsko verzijo so tik pred sprejemom vnesli še eno naložbeno željo predstavnikov vitanjske trške skupnosti Gre za takoimenovano cesto pod Hriberco.

In katere cestne prenove še?

Sicer pa naj bi naslednje leto v Spodnjem Doliču prenovili 4 krajše cestne odseke. In sicer 400 metrov dolg odsek od mostu pri Makošku do križišča v Čretnikove grabnu; prenove bo deležna tudi občinska cesta proti kmetijam Lužnik in Pogladič, nekaj denarja naj bi zagotovili tudi tamkajšnji domačini, ter 500-metrski odsek od meje z občino Mislinja mimo domačije Kričej na Paki. Delovni stroji pa bodo brneli tudi na drugi strani, od odcepa na Paki proti domačijam Iršičevih, Škoflekovih in Borovnikov, prav tako v dolžini 500 metrov. Občina je zagotovila denar še za prenovo ceste mimo čistilne naprave na Gmajni. Vrednost naložbe je ocenjena na približno 30 tisoč evrov.