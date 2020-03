Vitanje: Potrjenih okužbi za zdaj ni, tudi potreb po varstvu otrok ne

V občini Vitanje po najnovejših podatkih za zdaj nimajo potrjenega primera okužbe s koronavirusom. Kot je še povedal župan Slavko Vetrih, nihče od občanov ni izrazil potrebe po varstvu otrok v času zaprtja šol in vrtcev. Zato ga ne bodo organizirali.

»Opažamo, da Vitanjčanke in Vitanjčani dosledno spoštujejo preventivne ukrepe, tudi lastniki so javne lokale samoiniciativno zaprli. Javno življenje je tudi v naši občini skoraj povsem zamrlo. In prav je tako. Zato bi se vsem občankam in občanom rad zahvalil za odgovorno ravnanje, spoštovanje navodil, strpnost in trezno in mirno presojo razmer. Obljubljam, da bomo pristojni zagotovili pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali ter naredili vse, da se epidemija čimprej mirno konča. Za to smo odgovorni vsi,« še poudarja župan Vetrih.

Jutri dopoldne bo v Vitanju razširjena seja štaba občinske Civilne zaščite, na kateri bodo govorili o aktualnih razmerah. Če bo potrebno, bodo uvedli dodatne ukrepe.

Sicer pa je že v petek vitanjska občina na svoji spletni strani objavila najnujnejše napotke za preprečevaje širjenja koronavirusa. V soboto se je aktiviral občinski štab Civilne zaščite, ki ga vodi Andraž Pogorevc.

Za nujne primere lahko pokličete na vitanjsko občinsko upravo na tel: 757 43 50, kontaktirate jih lahko tudi preko spleta.