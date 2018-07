Vitanje: Pohod od cerkve do cerkve in tradicionalno druženje

Zadnji junijski petek sta godovala sveti Peter in Pavel, zavetnika župnije Vitanje. Minulo soboto so se nekateri župljani odpravili na prvi pohod od cerkve do cerkve. Dogajanje v sklopu župnijskega praznika so nadaljevali prvo julijsko nedeljo. Po maši s procesijo so se verniki zbrali na pogostitvi med župniščem in farno cerkvijo. Za glasbo in dobro volje je tako, kot že vsa leta doslej poskrbel Družinski trio Pogladič.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju v prihodnji številki NOVIC.