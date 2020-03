Vitanje: po javnih mestih namestili razkužila

Potem, ko smo v začetku tedna poročali o enem potrjenem primeru okužbe s koronavirusom v občini Vitanje, novih primerov tam ne beležijo. Stopnjujejo pa prizadevanja za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa. Občina je nabavila razkužila in razpršila in jih včeraj začela nameščati po javnih mestih, kjer so tveganja za okužbo največja. »To so trgovine, bančni avtomati, hodniki v stanovanjskih blokih, zdravstvena postaja in druga javna mesta, kjer se kljub omejenemu gibanju občasno vendarle znajdemo,« pojasnjuje župan Slavko Vetrih, ki ob tem vse občanke in občane še naprej poziva k doslednemu upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Za zdaj jih, zato si želi, da tako tudi ostane.