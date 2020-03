Vitanje: Osamljeni in starejši ne bodo prezrti

V občini Vitanje za zdaj nimajo potrjenega primera okužbe s koronavirusom. In nihče od staršev ni izrazil potrebe po varstvu otrok v času zaprtja šol in vrtcev. Razmere v lokalni skupnosti v sodelovanju z Občino pozorno spremlja Civilna zaščita pod vodstvom Andraža Pogorevca, ki koordinira aktivnosti vseh pristojnih služb in organizacij.

Pomoč pri nabavi živil

O tem, kako bodo delovali v primeru poslabšanja razmer, so se na dopoldanski razširjeni seji štaba občinske Civilne zaščite pogovarjali predstavniki humanitarnih organizacij, gasilcev in občinske uprave ter patronažna sestra in zdravnik dr. Bojan Ribič. Po besedah župana Slavka Vetriha bodo zagotovili pomoč glede nabave živil oziroma preskrbe s hrano vsem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Tistim torej, ki živijo sami in nimajo svojcev. Ker gre predvsem za starejše, ki ne uporabljajo spletih omrežij, jih bodo o tem podrobneje informirali preko navadne pošte. Te dni bodo objavili tudi dežurno telefonsko številko, preko katere bodo zbirali tovrstne potrebe občank in občanov.

Župan pohvalil občane

Vitanjčanke in Vitanjčani dosledno spoštujejo preventivne ukrepe, javni lokali so zaprti, javna otroška igrišča so prazna. »Zato bi se vsem občankam in občanom rad zahvalil za odgovorno ravnanje, spoštovanje preventivnih priporočil, pa tudi za strpnost ter trezno in mirno presojo razmer. Obljubljam, da bomo pristojni naredili vse, da se epidemija čimprej mirno konča. Za to smo odgovorni vsi, zato se zadržujete doma,« še poudarja župan Vetrih.

Za kakršnekoli nujne primere lahko pokličete na vitanjsko občinsko upravo, na številko: 757 43 50, kontaktirate jih lahko tudi preko spleta. Dostop do prostorov občinske uprave so omejili že minuli petek.