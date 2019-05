VITANJE Odprli učno pot po vodnjakih

Vitanjčani nadaljujejo dolgoročni projekt oživljanja kraja, ki je med najlepšimi v tem delu države. Tako so danes slovesno odprli učno pot po vitanjskih vodnjakih, ki bo v marsičem obogatila turistično in etnološko ponudbo kraja in občine.

Naložba je veljala 71.000 evrov, ob tej priložnosti so izdali tudi priročno brošuro z navodili in opisom poti. Kakor je dejal vitanjski župan Slavko Vetrih, v kraju nikoli ni bilo studenca, zato so domačini bili primorani kopati vodnjake. Pred drugo svetovno vojno jih je bilo kar okoli sto, imela ga je skoraj vsaka hiša, nakar so jih Nemci večinoma odpravili. Ohraniti so jih uspeli devet, ki jih zdaj povezuje učna pot.

Več preberite v prihodnji številki Novic.

PŠ