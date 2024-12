VITANJE Odprli prenovljeno Rupnikovo hišo s štirimi javnimi najemnimi stanovanji

V Vitanju so danes odprli prenovljeno Rupnikovo hišo, v kateri so v zadnjih mesecih uredili štiri stanovanja.

V Vitanju so končali prenove Rupnikove hiše. Zaključek glavnine del so obeležili z dopoldansko slovesnostjo, ki so se je poleg predstavnikov lokalne skupnosti udeležili tudi predstavniki Ministrstva za solodarno prihodnost in člani družine Rupnik, od katerih je Občina stavbo že pred leti odkupila.

Ta faza obnove je stala dobrih 360 tisoč evrov, 136 tisočakov je iz evropskih virov prispevalo Ministrstvo za solidarno prihodnost. V zgornjem nadstropju so uredili štiri javna neprofitna najemna stanovanja, kamor se bodo stanovalci, izbrani na podlagi javnega razpisa, vselili predvidoma spomladi. Spodnjemu delu stavbe bodo vsebino še dodali.

Podrobneje o tem naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE. (NK)