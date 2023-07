Vitanje: odneslo pol hiše. Pomagajmo.

Vitanje, naselje Štajnhof. Hud sunek vetra je v dveh minutah uničil dvodružinsko hišo, družine Mlinšek Hrovat. Odnesel je streho, ostrešje in del zgornjega nadstropja. Potem je začelo deževati.

Zakonca Mlinšek sta bila to sredo v srednji etaži hiše. Ura je kazala 15 minut čez tri popoldan.

Zaslišalo se je silovito pokanje. Kaj se godi?

V naslednjem hipu se je iz zgornjega nadstropje, kjer živi hči z dvema hčerama, vsul z dežjem pomešan gradbeni material. Gospa Mlinšek je stekla po stopnicah, da ustavi to grozo. A voda, ki je pridrla po stopnicah, jo je odnesla in jo porinila po tleh. Priskočil je mož in ji skušal pomagati, da se pobere. A je padla še enkrat. Zbežala sta iz hiše. Tudi tam ni bilo varno, padali so strešniki, eden je priletel tik mimo moža.

Ko je dež pojenjal, se je pokazala grozljiva slika: streho in ostrešje preklano na polovico, je odneslo k sosedom, zidaki, ki so bili prej vzidani v stene zgornjega nadstropja, so ležali okrog in okrog hiše. Vsi parketi in pohištvo so bili prepojeni z vodo in ne bodo več za uporabo. Soba štirinajstletne deklice je bila zrušena. Sreča je bila, da je ni bilo doma, sicer neurja ne bi preživela.

TRR: SI56 6100 0001 8055 794, sklic SI00 19072023, namen: za družino Mlinšek-Hrovat

Račun odprt pri OORK Slovenske Konjice.



Na pomoč so prihiteli sosedje in gasilci. Za silo so prekrili razvaline hiše. A ker folija ne pokrije hiše v celoto, obstaja nevarnost, da bo ob ponovnem dežju voda napojila stene, ki bi se zrušile, saj je hiša na treh mestih razpokana.

Hiša ni več primerna za bivanje, zato so se vsi stanovalci preselili. Za enkrat k sorodnikom v Pako. Ocena škode je ogromna. Družina ima hišo sicer zavarovano, vendar zavarovalnina zagotovo ne bo pokrila dejanske škode.

Rdeči križ Slovenske Konjice je v dogovoru z Občino Vitanje za pomoč družini odprl poseben tekoči račun.

Vse naprošamo, da po svojih močeh pomagate.

(povzeto po zapisu sekretarke OORK Slovenske Konjice Renate Gabrovec)

1 od 5