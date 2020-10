Vitanje obiskal novi veleposlanik Ruske federacije

Dopoldne je občino Vitanje in Center Noordung prvič obiskal novi veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji Timor Eyvazov s sodelavci. Sprejela sta ga župan občine Vitanje Slavko Vetrih in direktor Centra Noordung dr. Dominik Kobold.

Gostitelja sta veleposlaniku podrobneje predstavila delovanje centra, njegovo vsebino in razvojno vizijo. Veleposlanik Eyvazov je bil navdušen nad videnim in slišanim. Ob tem je nakazal možnosti nadaljnjega sodelovanja. Visoki gost vidi v prihodnje veliko možnosti predvsem pri organiziranju večjih simpozijev in srečanj, kar je za vitanjsko občino dobrodošla novica, saj se želi razvijati tudi na področju turizma. (Nekaj foto-utrinkov je v spodnji galeriji).

