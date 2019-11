Vitanje: Obiskal jih je ‘internetni duhovnik’

Martin Golob je 32 let star župnik, ki je eden najsodobnejših v naši državi. Je duhovnik, ki svo-jo vero in ljubezen do Cerkve širi preko YouTuba. Na profilu Aleteia Slovenija mesečno objavlja vloge, ki imajo skupno že okrog 120 tisoč ogledov. V Vitanju je dejavna mladinska skupina, ki se sestane skoraj vsak petek. Sestavljajo jo člani mladi, ki ne obiskujejo več verouka, a se vseeno želijo družiti med sabo in z vitanjskim župnikom, Urbanom Lesjakom. V petek je torej to skupino obiskal Martin Golob, župnik iz Srednje vasi v Bohinju.

O čem so se pogovarjali pa v četrtkovem lokalnem časopisu NOVICE. (K. R.)