Vitanje: Obeležili občinski in državni praznik

Danes so v dvorani vitanjskega Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij pripravili proslavo ob občinskem in državnem prazniku. Bogat kulturni program so sooblikovali otroci iz vitanjskega vrtca, MoPZ Vitanje, učenci glasbene šole, plesalki zreškega twirling kluba in fantje vokalne zasedbe Il divji. Vitanjski župan Mirko Polutnik je podelil pet pisnih priznanj Občine Vitanje. Prejemnik srebrnega grba vitanjske Občine je vitanjska Krajevna organizacija Rdečega križa. Zlati grb vitanjske Občine pa je prejel Pavel Skaza.

