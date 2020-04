Vitanje: občani dosledno upoštevajo navodila

V občini Vitanje imajo en primer potrjene okužbe s koronavirusom. Zato v vitanjskem štabu Civilne zaščite po besedah poveljnika Andraža Pogorevca niso sprejemali dodatnih preventivnih ukrepov. Vitanjčanke in Vitanjčani pa je pohvalil in se jim zahvalil, ker se od začetka epidemije dosledno držijo vseh predpisani navodil.

Razkužujejo, delijo maske

Kot je še povedal poveljnik Pogorevc pa to ne pomeni, da v Civilni zaščiti Vitanje držijo križem rok. »Vsak dan se soočamo in rešujemo manjše in večje izzive. Že pred sprejetjem nekaterih vladnih ukrepov smo delovali proaktivno in preventivno. Danes vidimo, da je bilo to modro in smotrno. S tem mislim denimo na razkuževanja večstanovanjskih objektov, saj smo to počeli že pred vladnimi navodili, odzivi občanov pa so bili zelo dobri. Pomembno je, da smo pri delu usklajeni tako predstavniki občine kot tudi stroke in civilne zaščita. Neprestano bdimo na razmerami v lokalni skupnosti in po potrebi sprejemamo dodatne odločitve. Prejšnji teden smo med vsa vitanjska gospodinjstva razdelili zaščitne maske, dostavili smo jih tudi zaposlenim v trgovine z živili, zdravstveno postajo, poštni urad in na bencinsko črpalko, ter ostalim subjektom,« še pravi poveljnik.

Solidarnost ni ugasnila

Tudi na občane, ki epidemijo zaradi socialne stiske še toliko težje preživljajo, v vitanjski občini niso pozabili. Sploh pred bližajočimi velikonočnimi prazniki. V sodelovanju s krajevne organizacijo Rdečega križa so najbolj ranljivim družinam oziroma posameznikom razdelili prehrambene pakete. »Tako smo Vitanjčani znova dokazali, da smo sočutni in solidarni. Spodbudno pa je tudi dejstvo, da smo s strani države prejeli dodatna zaščitna sredstva, ki jih bomo v skladu z usmeritvami razdelili za delovanje v nujnih primerih,« je še povedal poveljnik Andraž Pogorevc.