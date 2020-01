Vitanje: Nadzorni odbor v Osnovni šoli in Komunali Vitanje

Vitanjski občinski svetniki so na decembrski seji sprejeli proračun občine za letošnje leto. To pa ni bila edina tema, ki so se jih posvetili. Med drugim so govorili o potrebi po dodatnih defibrilatorjih v lokalni skupnosti in prisluhnili poročilu Nadzornega odbora, ki je vzel pod drobnogled poslovanje Osnovne šole Vitanje in komunalnega podjetja Komunala Vitanje v letu 2018. In kakšne so ugotovitve?

Brez nepravilnosti

Poslanstvo občinskih nadzornih odborov je nadziranje poslovanja organov občine, javnih zavodov in ostali porabnikov proračunskega denarja v lokalni skupnosti. Opravljajo nadzor nad razpolaganjem premoženja občine in finančnim poslovanjem, ob tem pa bdijo nad smotrno porabo proračunskih sredstev. Po potrebi pa nadzorniki opravljajo tudi druge naloge v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in statutom.V Nadzornem odboru občine Vitanje so v tem mandatu dejavni Štefka Borovnik, Snežana Čečko, Mitja Makovšek, Jože Hribernik. Predsednica nadzornega odbora pa je Marjana Rančnik, ki je občinskim svetnikom predstavila poročilo o opravljenih nadzorih “Temeljito smo pregledali razpoložljivo dokumentacijo. Nepravilnosti pri porabi javnih sredstev na Osnovni šoli Vitanje in Komunali Vitanje pa nismo odkrili. Tako šola kot komunalno podjetje sta poslovala v skladu z zakonodajo in predpisi. Proračunski denar je bil porabljen namensko,” je povedala predsednica vitanjskih nadzornikov. So pa opozorili na nekatere pomanjkljivosti ter podali priporočila, kako v določenih segmentih poslovanje in organizacijo dela izboljšati oziroma nadgraditi, da bo še učinkovitejše.