Vitanje na sveti večer obiskali superjunaki

Včeraj so kristjani praznovali božič, dan Jezusovega rojstva. Številni po Sloveniji, tudi na Štajerskem so v praznični dan vstopili s polnočnicami. Tako je bilo tudi v Vitanju, kjer so na sveti večer v Vitanje prišli superjunaki – Batman, Superman, Iron Man, Čudežna ženska, Hulk, Spiderman in Banananjam. Pred superjunaki je bila pomembna naloga. Zabavna in hkrati poučna igrana igra je bila na ogled ob družinski polnočnici v Vitanju.

Pol ure pred mašo so pred župnijsko cerkvijo v Vitanju postavili tudi “žive jaslice”, kjer je božično zgodbo za najmlajše pripovedoval osliček Sivko. Pri polnočni maši je bila kratka mono predstava, v kateri so zbrani spoznali Ano, ki se je spraševala o človekovih šibkostih in sporočilu božiča.

Več o igri in dogajanju kmalu v NOVICAH.