Vitanje: Na občinski upravi delajo nemoteno

Med epidemijo novega koronavirusa delo občinske uprave v Vitanju poteka nemoteno.

Po besedah župana Slavka Vetriha se nihče od občinskih uslužbencev do zdaj ni okužil, zato lahko delajo v polnem obsegu. Nekaj sodelavcev skupne občinske uprave sicer dela od doma. Za razliko od prvega vala epidemije, ko je bila vitanjska občinska uprava nekaj časa zaprta za stranke, pa se tokrat za tak ukrep niso odločili. »Opažamo, da je med Vitanjčankami in Vitanjčani prisotna visoka stopnja ozaveščenosti in odgovornosti, saj na občinsko upravo prihajajo le v najbolj nujnih primerih, sicer komuniciramo po telefonu in elektronski pošti. Zato se jim zahvaljujem za dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov,« pravi župan Vetrih in dodaja, da bodo najverjetneje lahko izvedli tudi vse načrtovane naložbe.

Si pa tako kot povsod drugod tudi v njihovi lokalni skupnosti želijo čimprejšnjega umirjanja razmer, kar bi okrepilo moč skupnosti in nakazalo upanje za prihodnost.

Kot je še povedal župan Vetrih, število okuženih v vitanjski občini zaenkrat ni posebej zaskrbljujoče, oboleli pa večinoma nimajo hujših zdravstvenih zapletov.